  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco quali Accordi Svizzera-UE: si potrebbe dover rinegoziare su certi temi

SDA

9.2.2026 - 16:23

In alcuni rami degli accordi con Bruxelles non esiste ancora un meccanismo di armonizzazione dei sistemi giuridici. (Immagine d'archivio).
In alcuni rami degli accordi con Bruxelles non esiste ancora un meccanismo di armonizzazione dei sistemi giuridici. (Immagine d'archivio).
Keystone

Berna e Bruxelles potrebbero dover rinegoziare alcuni punti del previsto pacchetto di accordi, in particolare nei rami elettricità, salute e sicurezza delle derrate alimentari.

Keystone-SDA

09.02.2026, 16:23

09.02.2026, 16:42

Questo potrebbe accadere se il diritto dell'Unione europea (Ue) dovesse modificarsi fra la conclusione delle trattative (dicembre 2024) e l'entrata in vigore delle intese.

Alcuni accordi, per garantire l'applicazione, prevedono che la Svizzera armonizzi il proprio quadro giuridico con quello europeo. È il caso ad esempio di Schengen o del traffico aereo.

Per quanto riguarda gli accordi sul mercato interno dei bilaterali I, eventuali sviluppi giuridici nell'Ue saranno integrati secondo le procedure attualmente in vigore, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) dell'agenzia Keystone-ATS.

Diverso è invece il discorso per le intese che espandono i rapporti fra Berna e Bruxelles, poiché in tali ambiti non esiste ancora un meccanismo di armonizzazione dei sistemi giuridici.

Secondo il portavoce, in questi settori l'eventuale adozione delle modifiche giuridiche passa da negoziati in seno al comitato misto. In tale contesto la Confederazione potrà far valere eventuali «adattamenti specifici per la Svizzera» e modalità di applicazione.

Una votazione popolare sul pacchetto si terrà al più presto nel 2027 e gli accordi entreranno in vigore non prima del 2028. L'obiettivo è quello di stabilizzare e sviluppare ulteriormente le relazioni della Svizzera con l'Ue.

I più letti

Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Prima reazione della Vonn dopo la caduta, Von Allmen scrive la storia, Gremaud di nuovo oro
Doppio podio per la Svizzera nella combinata a squadre maschile
Pucci si ritira da Sanremo: «Non odio nessuno». Meloni critica la «deriva illiberale» della sinistra

Altre notizie

Svizzera. Raccolte 133'000 firme per l'Iniziativa per la protezione degli alimenti

SvizzeraRaccolte 133'000 firme per l'Iniziativa per la protezione degli alimenti

Ecco perché. Per il responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana il bar dei Moretti era in regola

Ecco perchéPer il responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana il bar dei Moretti era in regola

Ospedale di Milano. Parmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda: «Ci occuperemo di loro»

Ospedale di MilanoParmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda: «Ci occuperemo di loro»