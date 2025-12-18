  1. Clienti privati
Guerra commerciale Gli USA aumentano la pressione sulla Svizzera: «Accordo sui dazi entro il 31 marzo»

SDA

18.12.2025 - 10:00

ats

Dopo la dichiarazione d'intenti comune di Berna e Washington sulla riduzione dei dazi doganali americani sui beni elvetici, gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Svizzera. 

Keystone-SDA

18.12.2025, 10:00

L'accordo doganale dovrà essere negoziato in modo giuridicamente vincolante entro il 31 marzo. Se tale termine non dovesse essere rispettato, la Casa Bianca intende «riesaminare e riconsiderare, se necessario», la prevista riduzione delle tariffe punitive.

È quanto riportato in un documento del rappresentante americano al commercio pubblicato sul Federal Register, l'omologo statunitense del Foglio federale in Svizzera. Il documento non è ancora in vigore, ma già accessibile al pubblico.

L'informazione è stata riportata oggi dai giornali dell'editore CH Media. Keystone-ATS ha chiesto ulteriori informazioni al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

La pubblicazione indica che gli Stati Uniti prevedono di negoziare un accordo doganale giuridicamente vincolante con la Svizzera entro il 31 marzo 2026.

La riduzione retroattiva dal 39% al 15% dei dazi sui beni elvetici importati negli USA è effettuata «a condizione e nella speranza» che la dichiarazione d'intenti del 14 novembre venga rapidamente trasformata in un accordo bilaterale.

