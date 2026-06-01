Un accordo che mira alla promozione reciproca e allo scambio di conoscenze. Per il Trenino rosso si tratta del terzo partenariato internazionale. La Ferrovia retica (FR) viaggia tra le Alpi, l'Alishan Forest Railway (AFR) si trova su un'isola. Il tracciato della prima si estende per 385 chilometri fra le valli grigionesi, la seconda viaggia per 78 chilometri fra le foreste nella contea di Chiayi. Entrambe le ferrovie hanno una storia centenaria: la prima tratta della FR fra Landquart e Klosters è stata inaugurata nel 1889, la AFR nel 1912.