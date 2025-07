Il consigliere federale Guy Parmelin è stato uno degli artefici dell'accordo Keystone

La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS hanno concluso oggi un accordo di libero scambio con l'organizzazione economica sudamericana Mercosur. Lo ha indicato la stessa Associazione europea di libero scambio (AELS), precisando che i negoziati erano iniziati nel 2017.

L'accordo è economicamente vantaggioso per Berna, che vedrà le esportazioni esonerate dai dazi applicati nella regione.

Entrambe le parti avevano già trovato un'intesa sull'essenziale nel 2019, ma vari cambiamenti politici e la pandemia di Covid-19 hanno portato a ritardi nella finalizzazione, avevano spiegato nel dicembre scorso i servizi di Guy Parmelin.

Il Dipartimento federale dell'economia (DEFR) era stato incaricato di concludere al più presto un accordo di libero scambio tra l'AELS (di cui fanno parte, oltre alla Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein) e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).

Si era in seguito intuito che qualcosa si stesse muovendo: in effetti in febbraio, in occasione della sua visita in America latina, il consigliere federale Ignazio Cassis aveva affermato che l'accordo di libero scambio tra l'AELS e il mercato comune sudamericano, avrebbe potuto essere siglato già nel secondo semestre di quest'anno.

Va precisato che la Bolivia, ultimo membro del Mercosur, non fa parte dell'intesa.