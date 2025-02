Ignazio Cassis ha effettuato una visita in America latina, conclusasi ieri. Keystone

L'accordo di libero scambio fra Mercosur e AELS, di cui la Svizzera fra parte, potrebbe essere siglato già quest'anno. È quanto emerge da una visita del «ministro» degli esteri Ignazio Cassis in America latina conclusasi ieri.

Keystone-SDA, clsi, ats SDA

«Idealmente, i negoziati potrebbero concludersi questo semestre per una firma nel secondo semestre 2025 in occasione della presidenza brasiliana del Mercosur», ha indicato a Keystone-ATS il portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Nicolas Bideau, che ha accompagnato la visita.

Cassis concorda con l'omologo brasiliano che i negoziati vanno conclusi al più presto, ha precisato. Il consigliere federale ticinese si è recato questa settimana in Bolivia, Paraguay e Brasile. I tre Paesi fanno parte del Mercosur con Argentina e Uruguay.

I negoziati fra la zona di libero scambio dell'Americana latina e l'Associazione europea di libero scambio (AELS) durano da anni. L'accordo sarebbe economicamente vantaggioso per Berna, che vedrebbe le esportazioni esonerate dai dazi applicati nella regione. La Bolivia, ultimo membro del Mercosur, non fa parte dell'intesa.

La partita non è comunque ancora conclusa, considerando che l'opposizione del mondo agricolo è notevole. L'Unione europea, che ha siglato un accordo col Mercosur lo scorso dicembre, deve fare i conti con le frenate della Francia, che bloccano la ratifica del testo.

In Svizzera, il consigliere nazionale Jean-Luc Addor (UDC/VS), membro del Gruppo di amicizia parlamentare con l'America latina, ha già avvertito che i dibattiti in Parlamento saranno duri. In particolare vengono criticate le zone d'ombra del trattato. «Durante le ultime discussioni in Parlamento diversi anni fa, ci siamo trovati a dover parlare di un accordo che nessuno aveva visto», ha sottolineato.