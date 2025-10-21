  1. Clienti privati
Berna-Bruxelles Semaforo verde dagli Stati UE alla sottoscrizione dell'accordo sui programmi con Berna

SDA

21.10.2025 - 12:14

Il consigliere federale Guy Parmelin ha espresso soddisfazione per il via libera giunto da Lussemburgo.
Il consigliere federale Guy Parmelin ha espresso soddisfazione per il via libera giunto da Lussemburgo.
Keystone

La prima intesa del pacchetto tra Svizzera e Unione Europea può essere firmata. Oggi a Lussemburgo, gli Stati membri hanno infatti autorizzato la Commissione europea a sottoscrivere l'accordo sui programmi con Berna.

Keystone-SDA

21.10.2025, 12:14

21.10.2025, 12:19

La firma dell'accordo sui programmi Ue (EUPA) è prevista per il 10 novembre nella città federale, ha annunciato il Consiglio dell'Unione europea. «Sono molto contento di ciò», ha commentato poco dopo su X il consigliere federale Guy Parmelin, che dal canto suo aveva già ricevuto il via libera a procedere dal governo in aprile.

L'EUPA disciplina la partecipazione della Svizzera a programmi quali Orizzonte Europa, Euratom, ITER, Europa Digitale, Erasmus+ e EU4Health. Per quanto riguarda il primo, la firma consentirà alla Confederazione di prendervi parte retroattivamente, dal primo gennaio 2025.

Sebbene i ricercatori possano già richiedere sovvenzioni per il programma di ricerca, i fondi saranno erogati solo al momento della sottoscrizione. Berna parteciperà poi gradualmente agli altri programmi, ad esempio a ITER (realizzazione di un reattore termonucleare sperimentale) a partire dal 2026 e a Erasmus+ (scambio e formazione) dal 2027.

Affinché l'EUPA possa essere attuato, la Svizzera dovrà completare le procedure per l'entrata in vigore del pacchetto di accordi, i cui negoziati si sono conclusi lo scorso dicembre, entro la fine del 2028. Esso mira a stabilizzare e sviluppare ulteriormente le relazioni sull'asse Berna-Bruxelles e prevede, fra le altre, nuove intese nei settori della salute, della sicurezza alimentare e dell'elettricità, o meccanismi quali la ripresa dinamica del diritto europeo.

La firma degli altri accordi è attualmente in calendario per il primo trimestre del 2026. Il Consiglio dell'Ue deve ancora autorizzare la Commissione europea a procedere in tal senso.

