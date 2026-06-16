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Medio Oriente L'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran sarà firmato al Bürgenstock

SDA

16.6.2026 - 15:39

Le delegazioni si incontreranno sul Bürgenstock per firmare l'intesa. (foto d'archivio)
Le delegazioni si incontreranno sul Bürgenstock per firmare l'intesa. (foto d'archivio)
Keystone

La dichiarazione d'intenti tra gli Stati Uniti e l'Iran per la fine della guerra verrà firmata venerdì sul Bürgenstock, nel canton Nidvaldo. Lo ha indicato a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) confermando una notizia della NZZ.

Keystone-SDA

16.06.2026, 15:39

16.06.2026, 15:50

«Questa sede è stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran», ha dichiarato all'agenzia di stampa il responsabile della comunicazione del DFAE Nicolas Bideau.

La Svizzera agisce in qualità di facilitatrice, creando le condizioni pratiche e diplomatiche che consentono lo svolgimento di questo incontro sul proprio territorio.

Il complesso alberghiero del Bürgenstock aveva già ospitato la Conferenza di pace sull'Ucraina nel giugno 2024.

Il vertice di alto livello si era concluso con una dichiarazione congiunta firmata da 85 Stati e istituzioni che ribadiva in particolare l'integrità territoriale dell'Ucraina.

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