PLR e Centro hanno presentato lunedì due iniziative parlamentari su acqua e idroelettrico.

I presidenti Alessandro Speziali e Fiorenzo Dadò sono i primi firmatari. Le Valli chiedono un riconoscimento equo per una risorsa che produce valore per tutto il cantone. La prima propone di istituire un fondo cantonale alimentato dai canoni d'acqua. Le risorse saranno destinate alla rinaturazione dei corsi d'acqua e allo sviluppo delle zone periferiche. La seconda iniziativa riguarda le riversioni idroelettriche. Chiede che le nuove risorse producano un beneficio netto per i comuni di valle. Ma servano anche ad alleggerire l'onere perequativo dei maggiori comuni paganti.