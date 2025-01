Hanno acquistato online la vignetta autostradale 2024, ma dietro c'era una fregatura

Il contrassegno elettronico può essere acquistato online ed è collegato alla targa del veicolo. Keystone

Gli automobilisti hanno accusato un fornitore di aver usare un trucco per vendere il contrassegno autostradale elettronico (e-vignetta), ma l'azienda respinge le accuse.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Gli automobilisti che hanno acquistato il contrassegno autostradale elettronico da «Vintrica» sono stati colti da una brutta sorpresa.

Acquistando l'e-vignetta 2024, è stata prenotata una proroga automatica per l'anno 2025.

Non sono poche le persone colpite, che la definiscono una vera e propria truffa. Mostra di più

Chi ha acquistato il contrassegno autostradale digitale da «Vintrica» nel 2024 potrebbe essersi trovato di fronte a una notizia inaspettata all'inizio di gennaio.

L'azienda ha inviato un'e-mail per informare i clienti che, al momento dell'acquisto dell'e-vignetta 2024, è stato prenotato un rinnovo automatico per il 2025, come riportato dalla «SRF».

Il costo di 44 franchi sarebbe quindi stato addebitato automaticamente. Alcuni clienti hanno dichiarato alla rivista per i consumatori di SRF «Espresso» che al momento dell'ordine, un anno fa, non era stato menzionato il rinnovo automatico.

«Non ho trovato nulla del genere nemmeno sulla conferma d'ordine di allora», ha dichiarato una donna del Canton Berna.

La sua conclusione è chiara: «È semplicemente una fregatura». Sulla piattaforma di recensioni «Trustpilot» si trovano commenti simili, oltre a un numero cospicuo di recensioni positive.

Vintrica respinge le accuse

«Vintrica» respinge fermamente le accuse e sottolinea che tutti i dettagli chiave del contratto, compresi i periodi di rinnovo automatico e di cancellazione, vengono comunicati più volte.

L'azienda spiega che il processo di ordinazione del contrassegno 2025 è rimasto invariato e fornisce delle schermate come prova. Un cliente non è però d'accordo e afferma che la procedura era diversa nell'anno precedente.

I clienti che non vogliono il rinnovo automatico possono annullarlo facilmente entro il 30 gennaio 2025. «Vintrica» offre vari modi per disdire, tra cui l'e-mail, la chat del servizio clienti e un pulsante nell'e-mail di promemoria.

L'azienda assicura che i pagamenti già effettuati saranno interamente rimborsati, ma c'è confusione sui termini di cancellazione, dato che alcuni automobilisti hanno avuto l'impressione che il termine fosse già scaduto.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.