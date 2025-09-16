  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Difesa Acquisto dei droni: diverse ONG ricorrono al Tribunale federale. Ecco con quali motivazioni

SDA

16.9.2025 - 11:38

Continuano a far discutere i droni da ricognizione israeliani.
Continuano a far discutere i droni da ricognizione israeliani.
Keystone

Diverse ONG hanno inoltrato oggi al Tribunale federale un ricorso per violazione del diritto costituzionale in relazione all'acquisto del sistema di droni da ricognizione israeliano ADS-15. A loro avviso il contratto è illegittimo.

Keystone-SDA

16.09.2025, 11:38

16.09.2025, 11:58

Il Tribunale cantonale di Berna aveva in precedenza respinto una richiesta di acquisizione preventiva delle prove relative al contratto fra la Confederazione e l'azienda israeliana Elbit Systems, si legge in un comunicato odierno.

Lo scopo del ricorso è quello di ottenere l'annullamento del contratto, che di fatto sostiene l'esercito israeliano. Proseguendo con gli accordi con Elbit, la Confederazione farebbe affari con un'azienda che fornisce armi che sono state utilizzate per violare il diritto internazionale, sostengono le ONG.

Fra i ricorrenti vi sono una coppia di palestinesi, il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE o GSoA), organizzazioni per i diritti umani e l'Associazione svizzera degli avvocati per la Palestina (ASAP). Queste realtà vogliono fermare l'acquisto dei droni per la «violazione immorale della legge e del diritto internazionale».

Solo 3 su 6 potranno volare?. I droni israeliani per l'esercito svizzero saranno comperati senza 3 importanti funzioni. Ecco quali

Solo 3 su 6 potranno volare?I droni israeliani per l'esercito svizzero saranno comperati senza 3 importanti funzioni. Ecco quali

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
È storia! Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»
Pfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»

Altre notizie

Sessione. Tre miliardi e mezzo per il traffico regionale dalla Camera Alta

SessioneTre miliardi e mezzo per il traffico regionale dalla Camera Alta

Patto sull'asilo. Il Nazionale sostiene il meccanismo di solidarietà dell'UE. Ecco cosa significa e come funziona

Patto sull'asiloIl Nazionale sostiene il meccanismo di solidarietà dell'UE. Ecco cosa significa e come funziona

Sessione. Alle Camere si discute di esecuzioni e fallimenti, energia e traffico regionale

SessioneAlle Camere si discute di esecuzioni e fallimenti, energia e traffico regionale