Addio a Antonio Pelli

età 73anni.

Antonio Pelli è deceduto all’ Nato a Lugano nel 1949, giornalista, scrittore e voce storica della RSI ha lavorato per 33 anni per la Radiotelevisione svizzera, dapprima per l’informazione, occupandosi in particolare di cronaca giudiziaria, diventando poi conduttore della trasmissione «Domenica popolare». E' stato anche responsabile, dal 1994, dei programmi dialettali e in particolare del teatro in radio. Antonio Pelli è stato attivo anche in politica, ricoprendo la carica di sindaco di Aranno dal 1984 al 1988; dal 1988 al 1996 è stato inoltre presidente dell’Associazione dei comuni della regione Malcantone.

Swisstxt