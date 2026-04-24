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Figura nota e controversa Addio a Monika Stocker, la celebre Verde zurighese morta a 77 anni

SDA

24.4.2026 - 18:01

Per mesi interi si parlò dei casi di abuso dell'assistenza a Zurigo e Monika Stocker fu al centro di varie critiche.
Per mesi interi si parlò dei casi di abuso dell'assistenza a Zurigo e Monika Stocker fu al centro di varie critiche.
Keystone

Monika Stocker, una delle figure più note e controverse dei Verdi zurighesi, è morta all'età di 77 anni. La notizia, riportata dal Tages-Anzeiger, è stata confermata a Keystone-Ats dal partito.

Keystone-SDA

24.04.2026, 18:01

24.04.2026, 18:04

Stocker aveva aderito alla formazione ecologista nel 1986 e dal 1987 al 1991 aveva fatto parte del Consiglio nazionale, dove si era distinta per aver lanciato la sessione delle donne, un'iniziativa volta a dare voce alle tematiche femminili in parlamento.

Nel 1994 venne eletta nel municipio di Zurigo, dove assunse per lunghi anni - fino al 2008 - la responsabilità del dicastero socialità. Il mandato fu segnato da durissime polemiche incentrate su casi di abuso dell'assistenza.

Nel febbraio 2008 annunciò le dimissioni per problemi di salute dicendo di essere «politikmüde», stanca della politica, un'espressione che divenne celebre.

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