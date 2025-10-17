Addio sole, la pioggia sta per arrivare anche in Ticino

Si prevede una settimana piovosa in Svizzera (immagine d'archivio d'illustrazione). Patrick Pleul/dpa

Dopo due settimane insolitamente secche, in Svizzera si prospetta un cambiamento a livello meteorologico. A partire da lunedì, infatti, ripetuti fronti di pioggia attraverseranno il Paese da ovest. E il Ticino non sarà risparmiato.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo Meteonews, la prima metà di ottobre è stata insolitamente secca in Svizzera.

Da lunedì il tempo cambierà con ripetuti periodi di pioggia.

In Ticino, l'inizio settimana sarà caratterizzato anche da un abbassamento delle temperature. Mostra di più

La Svizzera deve prepararsi a una settimana di pioggia. Secondo Meteonews, infatti, il periodo secco che abbiamo appena vissuto e che è durato un paio di settimane è destinato a termine in questo fine settimana.

Arriveranno fronti di pioggia da ovest, accompagnati da un vento mite da sud-ovest.

Ci sarà dunque una netta inversione di tendenza rispetto alla prima metà del mese di ottobre, durante la quale, come scrive Meteonews, «a parte qualche pioggerellina dovuta alla nebbia alta, il tempo è rimasto asciutto».

A Nord delle Alpi, «al momento mancano tra il 35% e l'87% di pioggia», si legge nell'ultimo bollettino meteorologico, mentre in molte località del Ticino e del Grigioni italiano «non ci sono state precipitazioni misurabili in questo mese di ottobre».

Si abbassano le temperature

Secondo Meteo Svizzera, le prime gocce di pioggia potrebbero cadere in Ticino già nella serata di lunedì.

L'inizio della prossima settimana segnerà anche un abbassamento delle temperature, con le massime che non dovrebbero superare i 13 gradi lunedì e i 15 martedì. Da mercoledì il tempo resterà variabile a Sud delle Alpi, con possibili rovesci soprattutto tra giovedì e venerdì.

La Svizzera occidentale sarà probabilmente la più colpita dalle piogge, soprattutto la regione del Lago di Ginevra e il Giura, dove sono previsti temporali.

Il Vallese dovrebbe rimanere un po' più al riparo. Nel complesso, i meteorologi prevedono venti mutevoli da ovest che dureranno almeno fino a venerdì.

Puoi consultare velocemente le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla nostra pagina, cliccando qui.