  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ma quanto durerà? Addio sole, la pioggia sta per arrivare anche in Ticino

Sven Ziegler

17.10.2025

Si prevede una settimana piovosa in Svizzera (immagine d'archivio d'illustrazione). 
Si prevede una settimana piovosa in Svizzera (immagine d'archivio d'illustrazione). 
Patrick Pleul/dpa

Dopo due settimane insolitamente secche, in Svizzera si prospetta un cambiamento a livello meteorologico. A partire da lunedì, infatti, ripetuti fronti di pioggia attraverseranno il Paese da ovest. E il Ticino non sarà risparmiato.

,

Sven Ziegler, Antonio Fontana

17.10.2025, 14:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo Meteonews, la prima metà di ottobre è stata insolitamente secca in Svizzera.
  • Da lunedì il tempo cambierà con ripetuti periodi di pioggia.
  • In Ticino, l'inizio settimana sarà caratterizzato anche da un abbassamento delle temperature. 
Mostra di più

La Svizzera deve prepararsi a una settimana di pioggia. Secondo Meteonews, infatti, il periodo secco che abbiamo appena vissuto e che è durato un paio di settimane è destinato a termine in questo fine settimana.

Arriveranno fronti di pioggia da ovest, accompagnati da un vento mite da sud-ovest.

Ci sarà dunque una netta inversione di tendenza rispetto alla prima metà del mese di ottobre, durante la quale, come scrive Meteonews, «a parte qualche pioggerellina dovuta alla nebbia alta, il tempo è rimasto asciutto».

A Nord delle Alpi, «al momento mancano tra il 35% e l'87% di pioggia», si legge nell'ultimo bollettino meteorologico, mentre in molte località del Ticino e del Grigioni italiano «non ci sono state precipitazioni misurabili in questo mese di ottobre».

Si abbassano le temperature

Secondo Meteo Svizzera, le prime gocce di pioggia potrebbero cadere in Ticino già nella serata di lunedì.

L'inizio della prossima settimana segnerà anche un abbassamento delle temperature, con le massime che non dovrebbero superare i 13 gradi lunedì e i 15 martedì. Da mercoledì il tempo resterà variabile a Sud delle Alpi, con possibili rovesci soprattutto tra giovedì e venerdì.

La Svizzera occidentale sarà probabilmente la più colpita dalle piogge, soprattutto la regione del Lago di Ginevra e il Giura, dove sono previsti temporali.

Il Vallese dovrebbe rimanere un po' più al riparo. Nel complesso, i meteorologi prevedono venti mutevoli da ovest che dureranno almeno fino a venerdì.

Puoi consultare velocemente le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla nostra pagina, cliccando qui.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Addio sole, la pioggia sta per arrivare anche in Ticino
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Ecco la compagnia aerea con la migliore classe economica del mondo

Altre notizie

La confusione è molta. Cosa c'è davvero dietro al progetto di SwissPass di abolire il metà-prezzo?

La confusione è moltaCosa c'è davvero dietro al progetto di SwissPass di abolire il metà-prezzo?

Votazioni 30 novembre. Per i promotori l'iniziativa sul servizio civico è la risposta concreta alle sfide attuali

Votazioni 30 novembrePer i promotori l'iniziativa sul servizio civico è la risposta concreta alle sfide attuali

Grandi predatori. Abbattuta nel Canton Berna una lince dopo degli attacchi al bestiame

Grandi predatoriAbbattuta nel Canton Berna una lince dopo degli attacchi al bestiame