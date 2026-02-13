L'aeroporto di Zurigo ha distribuito dallo scorso novembre quasi 700 «cordini girasole». Questi consentono ai viaggiatori con disabilità invisibili di segnalare che hanno bisogno di più tempo durante i controlli.

Il «Sunflower Lanyard», o cordino girasole, è destinato a chi ha disabilità invisibili. (foto d'archivio)

Conosciuto a livello internazionale come «Sunflower Lanyard», il cordino girasole è destinato alle persone con disabilità a prima vista non visibili, come l'autismo, l'ADHD o il morbo di Parkinson.

La loro distribuzione nell'aeroscalo zurighese è iniziata nel novembre 2025. L'iniziativa è stata accolta molto bene da tutte le persone interessate, ha indicato oggi l'aeroporto di Zurigo su richiesta di Keystone-ATS. Anche il personale aeroportuale apprezza questi cordini. Essi permettono infatti di sapere quali passeggeri necessitano di un trattamento particolarmente attento.

Anche le FFS distribuiscono i cordini girasole. Nei primi mesi dalla loro introduzione, avvenuta la scorsa estate, ne sono stati distribuiti già oltre 10'000. Il cordoncino è disponibile anche presso Swiss o la Matterhorn Gotthard Bahn.