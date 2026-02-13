Il «Sunflower Lanyard», o cordino girasole, è destinato a chi ha disabilità invisibili. (foto d'archivio)
Keystone
L'aeroporto di Zurigo ha distribuito dallo scorso novembre quasi 700 «cordini girasole». Questi consentono ai viaggiatori con disabilità invisibili di segnalare che hanno bisogno di più tempo durante i controlli.
Conosciuto a livello internazionale come «Sunflower Lanyard», il cordino girasole è destinato alle persone con disabilità a prima vista non visibili, come l'autismo, l'ADHD o il morbo di Parkinson.
La loro distribuzione nell'aeroscalo zurighese è iniziata nel novembre 2025. L'iniziativa è stata accolta molto bene da tutte le persone interessate, ha indicato oggi l'aeroporto di Zurigo su richiesta di Keystone-ATS. Anche il personale aeroportuale apprezza questi cordini. Essi permettono infatti di sapere quali passeggeri necessitano di un trattamento particolarmente attento.
Anche le FFS distribuiscono i cordini girasole. Nei primi mesi dalla loro introduzione, avvenuta la scorsa estate, ne sono stati distribuiti già oltre 10'000. Il cordoncino è disponibile anche presso Swiss o la Matterhorn Gotthard Bahn.