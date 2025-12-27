Aperta un'inchiesta internaCaos all'aeroporto di Zurigo: i voli partono senza bagagli, ecco cos'è successo
27.12.2025 - 09:14
Un'interruzione di corrente elettrica ha messo fuori uso stamattina presto il sistema di smistamento dei bagagli all'aeroporto di Zurigo. Lo ha confermato a Keystone-ATS una portavoce dello scalo, aggiungendo che di conseguenze numerosi voli sono dovuti decollare senza aver stivato tutte le valigie.
27.12.2025, 09:14
A riportare per primo il fatto è stato il portale «Blick», che ha pure riferito di numerosi ritardi nelle partenze.
Sempre secondo l'addetta stampa, è tutta la parte dell'edificio in cui si trova il sistema di smistamento a essere rimasta senza corrente. È dunque stato impossibile sia sottoporre i bagagli ai raggi x, sia trasportarli con i nastri. Di conseguenza le valigie si sono accumulate nell'area dei check-in.
Le cause del guasto sono attualmente oggetto di un'inchiesta interna, fa sapere l'aeroscalo, assicurando però che il sistema è tornato regolarmente in funzione attorno alle 6.00.