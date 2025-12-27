  1. Clienti privati
Aperta un'inchiesta interna Caos all'aeroporto di Zurigo: i voli partono senza bagagli, ecco cos'è successo

SDA

27.12.2025 - 09:14

È stato un sabato mattina movimentato all'aeroporto di Zurigo. 
È stato un sabato mattina movimentato all'aeroporto di Zurigo. 
KEYSTONE

Un'interruzione di corrente elettrica ha messo fuori uso stamattina presto il sistema di smistamento dei bagagli all'aeroporto di Zurigo. Lo ha confermato a Keystone-ATS una portavoce dello scalo, aggiungendo che di conseguenze numerosi voli sono dovuti decollare senza aver stivato tutte le valigie.

Keystone-SDA

27.12.2025, 09:14

A riportare per primo il fatto è stato il portale «Blick», che ha pure riferito di numerosi ritardi nelle partenze.

Sempre secondo l'addetta stampa, è tutta la parte dell'edificio in cui si trova il sistema di smistamento a essere rimasta senza corrente. È dunque stato impossibile sia sottoporre i bagagli ai raggi x, sia trasportarli con i nastri. Di conseguenza le valigie si sono accumulate nell'area dei check-in.

Le cause del guasto sono attualmente oggetto di un'inchiesta interna, fa sapere l'aeroscalo, assicurando però che il sistema è tornato regolarmente in funzione attorno alle 6.00.

