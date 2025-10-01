  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

I numeri sui movimenti aerei Traffico ancora in crescita all'aeroporto di Zurigo

SDA

1.10.2025 - 19:00

Non mancano i movimenti a Zurigo-Kloten.
Non mancano i movimenti a Zurigo-Kloten.
Keystone

All'aeroporto di Zurigo il traffico ha continuato a crescere anche in settembre: i movimenti aerei sono stati 24'200, un numero in progressione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

Keystone-SDA

01.10.2025, 19:00

01.10.2025, 19:10

Il numero è anche superiore dell'1,5% a quello del nono mese del 2019, ultimo anno pre-pandemico. Va peraltro sottolineato che i mesi non sono sempre perfettamente comparabili a causa del numero diverso di giorni festivi e feriali.

Agosto si inserisce comunque su una traiettoria di chiara crescita: nel periodo gennaio-settembre 2025 l'aumento del traffico è stato del 3,3% su base annua, per un totale di 200'600 movimenti. Se invece il confronto viene fatto con gli stessi mesi del 2019, il numero dei movimenti è ancora del 2,6% inferiore.

I dati in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, comunque, sui tassi di occupazione degli aerei. I dati sui passeggeri non sono ancora disponibili: saranno pubblicati il 13 ottobre.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Torna la quiete all'Oktoberfest, ecco quello che è successo a Monaco di Baviera
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

Altre notizie

I 3 punti da conoscere. Ecco come la Svizzera eviterebbe uno shutdown

I 3 punti da conoscereEcco come la Svizzera eviterebbe uno shutdown

Manifestazione. 4000 dipendenti del Canton Friborgo protestano contro il piano di risparmio

Manifestazione4000 dipendenti del Canton Friborgo protestano contro il piano di risparmio

Nella ricerca e nella formazione. Manifestazioni studentesche in diverse città svizzere contro i tagli

Nella ricerca e nella formazioneManifestazioni studentesche in diverse città svizzere contro i tagli