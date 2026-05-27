E questo nonostante la produzione idroelettrica AET sia calata a 758 GWh (-34%) a causa di condizioni idrologiche sfavorevoli. Il risultato operativo, annunciato mercoledì, ha raggiunto 62 milioni di franchi. L'andamento positivo riflette i mercati energetici favorevoli e gli effetti residui delle vendite del picco 2022, ora esauriti. Il capitale proprio è salito al 42% del bilancio. L'azienda conta 365 collaboratori, di cui 55 apprendisti. Le prospettive future sono incerte per instabilità geopolitiche e complessità del sistema energetico, rileva l'AET.