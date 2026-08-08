Un 21enne senza patente e ubriaco si è reso protagonista di uno spettacolare incidente ieri sera a Brugg (AG), riportando ferite di lieve entità.

L'impatto è avvenuto alle 22.20 sulla Zurzacherstrasse, ha indicato oggi la polizia cantonale argoviese. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e pattuglie di agenti. Il conducente, già fuori dall'abitacolo all'arrivo dei soccorsi, è stato trasportato all'ospedale con lesioni giudicate leggere. Il veicolo, una Volkswagen, ha riportato un danno totale.

Gli accertamenti hanno rivelato che il giovane non è in possesso di una licenza di condurre valida e che al momento dell'incidente era «fortemente alcolizzato», si legge in una nota. Le tracce osservate sul luogo del sinistro indicano anche che all'origine di quanto accaduto potrebbe esserci la velocità eccessiva. La procura cantonale ha aperto un procedimento penale per chiarire la dinamica esatta. La Zurzacherstrasse è rimasta chiusa al traffico fino alle ore 05.00 di stamane.