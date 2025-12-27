  1. Clienti privati
Ecco dov'è successo Allievo conducente ruba un'auto e causa un'incidente

SDA

27.12.2025 - 11:11

L'automobile dopo lo schianto contro un edificio.
L'automobile dopo lo schianto contro un edificio.
Keystone

Un 17enne allievo conducente ha causato un incidente con un'automobile rubata la notte di Natale a Bözen, nel canton Argovia. Lo riferisce sabato in una nota la polizia cantonale argoviese.

Keystone-SDA

27.12.2025, 11:11

27.12.2025, 11:18

Giovedì verso le 23 – si legge nella nota – il ragazzo, da solo nel veicolo, ha centrato due automobili e quindi la facciata di un edificio. L'autista si è procurato ferite lievi per le quali è stato trasportato in ospedale e ha causato ingenti danni agli oggetti colpiti.

Agli agenti giunti sul luogo dell'incidente il diciassettenne ha ammesso di aver rubato l'auto, ha dovuto consegnare la sua licenza di allievo conducente ed è stato segnalato alla Magistratura dei minorenni.

