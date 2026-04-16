  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Bad Zurzach: ciclista 13enne senza casco cade, la sua vita ü in pericolo

SDA

16.4.2026 - 20:01

La ragazza versa in gravi condizioni.
La ragazza versa in gravi condizioni.
Keystone

Una ragazza di 13 anni in bicicletta è rimasta gravemente ferita oggi, giovedì, intorno alle 12.15 in un incidente a Bad Zurzach, nel canton Argovia.

Keystone-SDA

16.04.2026, 20:01

16.04.2026, 20:05

La ragazza, che non indossava il casco, stava percorrendo una discesa insieme ad altre due cicliste quando, per cause ancora da determinare, è caduta.

Sul posto è intervenuto un elicottero della Rega che ha trasportato la giovane, con sospette gravi lesioni al capo, al Kinderspital di Zurigo, ha indicato la polizia cantonale.

L'adolescente versa in condizioni critiche, precisa l'autorità.

I più letti

Paola Perego: «Il cancro mi ha cambiata» e conferma la distanza da Simona Ventura
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»
Patrick Fischer ha rifiutato di dimettersi. Ecco i retroscena del suo licenziamento
«Mi fa perdere il controllo»: scatta la passione fra Michelle Hunziker e Giulio Berrutti a Marrakech
Il franco perde terreno, non è più un porto sicuro? Ecco perché

Altre notizie

Vallese. Per la tragedia di Crans-Montana non ci sarà nessun procuratore straordinario

VallesePer la tragedia di Crans-Montana non ci sarà nessun procuratore straordinario

Svizzera. «La piazza finanziaria elvetica va resa più sostenibile», lanciata un'iniziativa

Svizzera«La piazza finanziaria elvetica va resa più sostenibile», lanciata un'iniziativa

Il caso in tribunale. Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»

Il caso in tribunaleUna giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»