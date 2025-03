L'incendio che ha distrutto un'abitazione di Staufen (AG), in cui hanno perso la vita due persone. Keystone

La polizia cantonale argoviese ha trovato il cadavere del secondo disperso nella casa bruciata a Staufen (AG.) Un cane da guardia della polizia cantonale di Berna l'ha localizzato venerdì sera tra le macerie dell'incendio.

Keystone-SDA, olgr, ats SDA

Il corpo è stato portato all'Istituto di medicina legale di Aarau, precisa un comunicato. L'identità non è ancora stata stabilita ufficialmente.

Il corpo della prima persona dispersa è stato recuperato dall'edificio giovedì. La polizia e la procura hanno avviato indagini sulle circostanze del decesso.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'esplosione e l'incendio nella casa. Ora che i due abitanti sono stati ritrovati, la polizia si concentrerà sulle indagini.

I residenti delle abitazioni limitrofe, evacuati per motivi di sicurezza dopo l'esplosione e l'incendio, potranno rientrare nelle loro case in giornata. Gli esperti effettueranno prima misurazioni del gas come misura precauzionale.

L'esplosione si è verificata mercoledì sera intorno alle 20.15. Quando sono arrivati i primi soccorsi, la casa era completamente avvolta dalle fiamme e le pareti dell'edificio, prevalentemente in legno, erano crollate.