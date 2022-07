Hansjörg Knecht non si ricandiderà al Consiglio degli Stati

Hansjoerg Knecht (UDC/AG) ha deciso di non ricandidarsi Keystone

Il consiglieri agli Stati Hansjörg Knecht (UDC/AG) non si ripresenterà per un nuovo mandato alla Camera dei cantoni alle elezioni federali del 2023. Il «senatore» argoviese ha deciso di concentrarsi sulle sue attività professionali e di concedersi più tempo libero.

Knecht, 62 anni, siede agli Stati dal 2019. In precedenza, era stato membro del Consiglio nazionale dal 2011 al 2019. La decisione di porre fine alla sua carriera politica «è stata maturata dopo lunghe riflessioni e non è comunque stata facile da prendere», ha indicato martedì lo stesso «senatore» in una nota.

Rinunciando a ripresentarsi, Knecht «intende pure lasciare spazio a forze più giovani». Una commissione ad hoc della sezione argoviese dell'UDC è incaricata di proporre un candidato o una candidata per difendere il seggio democentrista.

mp, ats