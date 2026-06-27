Diversi incidenti si sono verificati nelle acque del Canton Argovia: nel Reno un uomo ha perso la vita e un altro è stato salvato all'ultimo, mentre sono in corso le ricerche di un uomo disperso nella Reuss.

Diversi incidenti sono avvenuti nelle acque del Reno e della Reuss (foto d'archivio).

Nel Reno e nella Reuss

Nel Reno e nella Reuss Diversi incidenti nelle acque del Canton Argovia, un morto e un disperso

Il primo incidente in acqua si è verificato ieri, venerdì, sera verso le 19.00, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Argovia.

Secondo quanto riferito, un 35enne slovacco, residente nella regione di Möhlin, si era recato a fare il bagno nel Reno con alcuni amici quando si è improvvisamente trovato in difficoltà.

Diversi testimoni oculari hanno dato l'allarme, segnalando che l'uomo era presumibilmente annegato. Il servizio di soccorso è quindi riuscito a recuperare la vittima con una barca di salvataggio.

Insieme all'ambulanza giunta sul posto, sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove però è deceduto poche ore dopo.

Un disperso nella Reuss

Solo poche ore dopo, attorno alle 23:00, la polizia ha ricevuto un'altra segnalazione: presso il ponte sulla Reuss a Gebenstorf una persona si è gettata nel fiume e non è più riemersa.

Le operazioni di ricerca, avviate immediatamente, sono proseguite fino a tarda notte. Il ventenne somalo, residente nel Canton Turgovia, non è stato ritrovato. Le operazioni di ricerca proseguono.

Un terzo incidente si è verificato durante la notte: verso l'una del mattino la polizia ha ricevuto la segnalazione di un uomo che gridava aiuto dalle acque del Reno a Laufenburg.

Una squadra di soccorso, mobilitata rapidamente e supportata anche dalla polizia tedesca, ha tratto in salvo dal fiume il 43enne tedesco. L'uomo è stato trasportato in ospedale.