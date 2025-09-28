  1. Clienti privati
Nel canton Argovia Un'ex Miss Svizzera entra in municipio a Oberwil-Lieli

SDA

28.9.2025 - 16:58

Jennifer Ann Gerber era stata eletta Miss Svizzera nel 2001.
Keystone

Jennifer Ann Gerber, Miss Svizzera nel 2001, è stata eletta nel municipio di Oberwil-Lieli, la località argoviese di cui è stato sindaco Andreas Glarner dell'UDC, noto per il suo posizionamento alla destra del partito.

28.09.2025, 16:58

La 43enne Jennifer Ann Rees-Gerber, che correva per il PLR, ha raccolto 794 voti, ottenendo il secondo miglior risultato dopo quello dell'indipendente Dominik Widmann (852) e superando nettamente la maggioranza assoluta di 484 voti.

In paese il sostegno per l'ex reginetta di bellezza era grande, incluso quello dei democentristi di Glarner.

