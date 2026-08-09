Un 19enne è rimasto gravemente ferito nel corso di una lite avvenuta ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Aarau. Il giovane, di nazionalità afgana, è stato raggiunto da diverse coltellate.

L'aggressore è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e al momento risulta ancora latitante.

Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale, l'allarme è scattato intorno alle 18.20, quando la centrale d'emergenza ha ricevuto la segnalazione di una rissa in corso nei pressi dello scalo ferroviario. Le pattuglie sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti, trovando un gruppo di giovani uomini: fra loro vi era il 19enne che presentava diverse ferite da taglio e che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale.

La polizia ha avviato le indagini per risalire all'identità dell'accoltellatore e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori hanno lanciato un appello a tutti coloro che avessero assistito all'alterco o che siano in possesso di informazioni utili.