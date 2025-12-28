  1. Clienti privati
Furti con scasso In una sola notte arrestati otto ladri stranieri nel canton Argovia

SDA

28.12.2025 - 18:00

Argovia cerca di stringere le viti contro la criminalità.
Keystone
Keystone

Niente pausa delle festività per i delinquenti: la polizia cantonale argoviese ha arrestato in una sola notte otto ladri responsabili di furti con scasso.

Keystone-SDA

28.12.2025, 18:00

28.12.2025, 18:46

Le forze dell'ordine hanno beneficiato di rapide segnalazioni da parte della popolazione e di una buona collaborazione intercomunale, hanno indicato le autorità.

L'azione coordinata è scattata nella notte fra venerdì e sabato e le manette sono state utilizzate in diversi comuni del cantone. A Hunzenschwil un gruppo di cinque uomini, tutti di nazionalità francese e di età compresa tra i 18 e i 24 anni, ha fatto irruzione in un'autorimessa. Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a fermare e arrestare tutti e cinque i giovani.

Quasi contemporaneamente, a Frick, sono stati catturati altri due scassinatori: si tratta di due marocchini, di 19 e 21 anni, che avevano fatto irruzione in un negozio. Anche loro sono stati bloccati dopo una fuga.

A Stein, con l'ausilio di un cane poliziotto, è stato individuato e arrestato un rumeno di 29 anni: altre due persone sono però riuscite a fuggire e la loro ricerca è ancora in corso. Il rumeno è sospettato di essere coinvolto in diversi furti in abitazioni nella regione della Fricktal.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per chiarire le esatte dinamiche dei furti e identificare eventuali ulteriori complici.

Per poter inquadrare i numeri: Argovia ha una superficie che è circa la metà di quella del Ticino, con una popolazione all'incirca doppia. Malgrado ciò ha molti meno poliziotti.

