Durante la quarantena, l'uomo ha dovuto sottoporsi regolarmente a test sia a casa sia presso l'Ospedale cantonale argoviese. Keystone

Un membro svizzero dell'equipaggio della nave da crociera «Hondius», sulla quale si è verificato un focolaio di Hantavirus, è stato dimesso dalla quarantena dopo 42 giorni. Secondo le autorità sanitarie del Canton Argovia, l'uomo non ha sviluppato alcun sintomo.

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Inoltre, fino alla fine è risultato negativo ai test per l'Hantavirus, ha comunicato oggi il Dipartimento cantonale della sanità e degli affari sociali. La quarantena era già terminata giovedì scorso.

Il membro dell'equipaggio della nave da crociera residente nel Canton Argovia si è comportato in modo molto responsabile per tutta la durata della quarantena e ha rispettato in maniera esemplare le prescrizioni, ha sottolineato il Dipartimento.

Durante la quarantena, l'uomo doveva misurare quotidianamente la temperatura corporea e poteva lasciare la propria abitazione solo per fare passeggiate, indossando una mascherina FFP2. Inoltre, doveva sottoporsi regolarmente a test sia a casa sia presso l'Ospedale cantonale argoviese. Secondo le autorità sanitarie, tutti i test sono risultati negativi.

Ad aprile, sulla nave da crociera «Hondius», partita dall'Argentina e battente bandiera olandese, si è verificato un focolaio di Hantavirus. Tre persone sono morte. Il membro dell'equipaggio era entrato in contatto con le tredici persone che si erano ammalate di Hantavirus a bordo della nave.