L'argoviese Yvonne Feri (PS) non si ricandiderà al Nazionale

Yvonne Feri Keystone

La consigliera nazionale socialista argoviese Yvonne Feri, in carica dal 2011, non si ripresenterà alle elezioni federali dell'autunno del prossimo anno. Lo ha annunciato lei stessa in una intervista pubblicata oggi dall'Aargauer Zeitung.

Feri – presidente delle Donne socialiste svizzere dal 2012 al 2016 – afferma che deve lasciare il seggio per aver raggiunto il limite massimo di legislature previsto dagli statuti del partito.

La consigliera nazionale avrebbe potuto chiedere una deroga, ma ha deciso di non farlo per portare in Parlamento «una ventata d'aria fresca».

Nella stessa situazione di Feri si trova il co-presidente del partito Cédric Wermuth. Ma per lui la situazione è diversa: «sarebbe assurdo negare al co-presidente in carica del Partito socialista svizzero un posto in parlamento», ha sostenuto Feri.

fc, ats