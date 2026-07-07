Appenzello Interno Trovato morto un ragazzo scomparso nel Seealpsee

Un ragazzo tedesco di 19 anni, disperso da ieri sera, è stato ritrovato privo di vita nel Seealpsee, lago situato nelle Alpi appenzellesi. Il giovane, che si trovava sul posto con un gruppo di amici, era finito sott'acqua mentre nuotava e non era più riemerso.