La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha aperto mercoledì sera la 79a edizione del Locarno Film Festival, difendendo un cinema sinonimo di libertà, dialogo e diversità.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico e la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider

Nel corso dell’inaugurazione ufficiale, nel chiostro della Magistrale di Locarno, Baume-Schneider ha elogiato un Festival che «lascia respirare l’arte» e che resiste alle logiche della facilità.

La consigliera federale ha insistito sul ruolo del Festival come spazio d’incontro fra le culture. «Locarno è una vetrina del cinema svizzero, nella quale si riflette il cinema mondiale», ha dichiarato.