Centinaia di migliaia di persone stanno già ballando intorno al lago di Zurigo: la 33esima edizione della Street Parade è ufficialmente iniziata.

Con una meteo perfettamente estiva – cielo azzurro e temperature ben oltre i trenta gradi – il corteo dei carri musicali (le celebri Love Mobiles) ha preso il via puntualmente alle 14.00, trasformando le rive del lago in un unico, immenso dancefloor a cielo aperto.

Il percorso del corteo, lungo circa due chilometri, si snoda dall'Utoquai al Mythenquai, abbracciando il cuore della città. Quest'anno sfilano 30 Love Mobiles, ognuna delle quali rappresenta un diverso collettivo musicale e diffonde sonorità che vanno dalla techno più dura alla house, passando per la drum and bass. Come da tradizione, il corteo procede a passo d'uomo, sommerso da un'ondata di confetti, bolle di sapone e spruzzi d'acqua.

La lotta al caldo

Proprio l'acqua è la protagonista silenziosa di questa edizione. Per far fronte al caldo torrido che ha già portato i termometri a toccare i 33 gradi gli organizzatori hanno installato due enormi docce lungo il tragitto, vere e proprie oasi rinfrescanti per i raver.

Decine di migliaia di persone si sono già alternate sotto i getti d'acqua, mentre i volontari distribuiscono gratuitamente bicchieri d'acqua per prevenire colpi di calore. La polizia cantonale, schierata con un imponente dispositivo di sicurezza, raccomanda ai partecipanti di bere a sufficienza e di proteggersi dal sole con cappellini e creme solari.

Gente da tutta Europa

L'atmosfera è quella delle grandi occasioni: gente arrivata da tutta Europa, bandiere, costumi psichedelici e sorrisi.

La Street Parade, nata nel 1992 come manifestazione contro la chiusura dei locali notturni, è oggi uno dei più grandi raduni techno del mondo: le autorità prevedono un'affluenza di oltre 800'000 persone entro sera, quando il corteo si concluderà e la festa continuerà nei club e sui lungolago fino a notte fonda.