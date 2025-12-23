  1. Clienti privati
Svizzera Al via la tradizionale iniziativa benefica «2 x Natale»

SDA

23.12.2025 - 09:12

Alla vigilia, per il 29esimo anno consecutivo, prenderà il via l'iniziativa benefica "2 x Natale". (Foto archivio)
Alla vigilia, per il 29esimo anno consecutivo, prenderà il via l'iniziativa benefica "2 x Natale". (Foto archivio)
Keystone

Per il 29esimo anno consecutivo, domani prenderà il via l'iniziativa benefica «2 x Natale». Nel quadro dell'azione verranno raccolti pacchi di prodotti alimentari e igienici destinati alle persone colpite dalla povertà.

Keystone-SDA

23.12.2025, 09:12

23.12.2025, 09:15

I ​​beni saranno distribuiti in tutto il Paese dalla Croce Rossa. Oltre che da quest'ultima, la campagna di solidarietà è organizzata dalla Società svizzera di radiotelevisione (SSR), dalla Posta e da Coop. Il gigante giallo ritirerà gratuitamente ai suoi sportelli i pacchi donati, scrivono in una nota i partner dell'iniziativa.

L'azione «2 x Natale» durerà dal 24 dicembre al 18 gennaio. I prodotti alimentari devono avere una durata di conservazione di almeno sei mesi: müsli, marmellate, creme spalmabili, cibo per bambini, tè, caffè e olio sono particolarmente graditi.

Anche i prodotti per l'igiene come dentifricio, spazzolini e collutorio sono molto richiesti. Pacchi preconfezionati possono essere acquistati presso alcune filiali di Coop a partire dal 26 dicembre, viene precisato.

Ogni pacco aiuta i più bisognosi. In Svizzera, una persona sola è considerata povera se il suo reddito mensile è inferiore a 2315 franchi. Per una famiglia con due genitori e due figli, la soglia si aggira intorno ai 4050 franchi, affermano gli organizzatori della campagna.

Nell'ambito dell'iniziativa inoltre si possono effettuare donazioni in denaro. Esse vanno a favore di persone bisognose in Armenia, Bosnia-Erzegovina, Kirghizistan e Moldavia.

Secondo gli organizzatori, la campagna «2 x Natale» dello scorso anno è stata caratterizzata da un'"enorme ondata di solidarietà». In Svizzera sono state distribuite 390 tonnellate di prodotti alimentari e igienici, rispetto alle 317 di dodici mesi prima. Sono poi stati racimolati 222'000 franchi per progetti di assistenza invernali in Europa orientale e Asia centrale.

