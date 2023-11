Alain Berset e papa Francesco nel 2018. Keystone

Prima di recarsi a Parigi giovedì nell'ambito del Forum sulla pace, il presidente della Confederazione Alain Berset avrà un incontro lo stesso giorno con papa Francesco a Roma.

Col Pontefice, Berset discuterà di come la Svizzera e il Vaticano possano sostenere gli sforzi di pace in Colombia e nella Repubblica Democratica del Congo (RDC).

Lo scambio di opinioni su RDC e Colombia, precisa una nota odierna del Dipartimento federale dell'Interno (DFI), fa seguito ai colloqui che Berset ha avuto con i rappresentanti della Chiesa durante i suoi viaggi in Africa e in Sudamerica in agosto.

La Svizzera è fra l'altro garante dei colloqui di pace in Colombia tra il governo colombiano e il gruppo di ribelli Estado Mayor Central de las FARC-EP (EMC).

Altri importanti argomenti di discussione in Vaticano riguarderanno l'indagine sui casi di abusi nella Chiesa cattolica romana in Svizzera, la situazione in Medio Oriente e in Ucraina e l'imminente conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Dubai.

A Parigi per parlare di clima

Dopo aver visto papa Francesco, il presidente della Confederazione volerà a Parigi per partecipare alla 42esima Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Per l'occasione si discuterà di come i beni comuni possano essere protetti in tempi di grandi sconvolgimenti.

Questo appuntamento è collegato al Forum di Parigi sulla pace. Una ventina di capi di Stato e di governo, assieme ai leader delle organizzazioni internazionali e ai ministri degli esteri parleranno di come sostenere la governance globale nonostante le crescenti rivalità geopolitiche.

Nella capitale francese si discuterà anche della protezione del clima, delle disuguaglianze globali e della necessità di una digitalizzazione affidabile. Il «One Planet – Polar Summit», primo vertice internazionale dedicato alla protezione dei ghiacciai e delle regioni polari, si svolge sotto l'egida del Forum sulla pace.

Per l'occasione, il presidente della Confederazione illustrerà gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai della regione alpina e sottolineerà la necessità di un impegno globale per ridurre le emissioni di gas serra.

Momento culminante del vertice sarà la firma dell'«Appello di Parigi», in cui si sottolinea la minaccia che il riscaldamento globale rappresenta per la criosfera, compresi i ghiacciai e le regioni polari. Gli Stati firmatari si impegnano a cooperare a livello internazionale, a promuovere la ricerca e ad adottare misure per la protezione della criosfera.

cp, ats