Una visita diplomatica terrà impegnato il presidente della Confederazione Alain Berset in Colombia la prossima settimana.

L'incontro a Bogotà con l'omologo colombiano, Gustavo Petro, verterà su temi quali i processi di pace nel Paese sudamericano, l'impegno della Svizzera e la collaborazione di entrambe le nazioni in seno all'ONU.

Durante la visita, la prima dal 2016, verrà anche siglato un accordo bilaterale tra i due Paesi.

La Colombia è un paese prioritario della Confederazione, la quale le fornisce supporto nell'ambito della promozione della pace, dell'aiuto umanitario e della cooperazione economica.

La Svizzera, assieme a Germania, Svezia e Spagna, offre un contributo nel processo di pace tra il Governo colombiano e il gruppo di ribelli ELN (Ejército de Liberación Nacional), come si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale dell'interno (DFI).

Il programma della visita

Nella visita alla Capitale, prevista per il giovedì 10 agosto, verrà anche stipulato un accordo bilaterale per la conservazione di una copia digitale di sicurezza degli archivi della commissione colombiana per la verità, che era stato approvato dal Consiglio federale il 21 giugno 2023: ciò rappresenta un segnale di fiducia della Colombia nei confronti della Svizzera, che è pioniera nell'ambito dell'archiviazione.

Prima di spostarsi a Bogotà, Berset visiterà alcuni progetti inerenti alla promozione della pace e all'aiuto umanitario nei dipartimenti di Antioquia e di Valle del Cauca, dove avrà modo di incontrare organizzazioni della società civile e rappresentati delle autorità.

Il sostegno della Svizzera alla Colombia riguarda soprattutto l'elaborazione del passato, l'aiuto umanitario per gli sfollati interni e l'adattamento ai cambiamenti climatici e ha l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'economia colombiana e promuovere la crescita sostenibile.

nide, ats