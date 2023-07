Alain Berset pubblica una foto particolare delle sue vacanze

Lo avete riconosciuto? Profilo Instagram Alain Berset

Non rasato e con una camicia aperta sul petto: una foto decisamente insolita di Alain Berset dalle sue vacanze sta diventando virale sui social media.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente della Confederazione Alain Berset offre spunti insoliti.

Di solito lo si vede in abito elegante e con il viso rasato.

Ma in un post sul suo account Instagram, ora mostra come trascorre le vacanze: non rasato e in tenuta decisamente casual. Mostra di più

Diversi utenti hanno sottolineato la somiglianza del Presidente della Confederazione nel suo ultimo post su Instagram con la star di Hollywood George Clooney. Un altro ha paragonato Alain Berset all'attore Sean Connery. Altri ancora a Tom Hanks nel film «Cast Away», film di Robert Zemeckis del 2000. Qualcuno lo ha paragonato, visto il cappellino, addirittura a Che Guevara: "Alain Guevara", si legge in un commento.

Una cosa è certa: un selfie che del Ministro dell'Interno ha postato su Instagram domenica sera ha ricevuto circa 14.300 like in 15 ore.

Gli hashtag hanno dimostrato che il rientro dalle vacanze estive non è facile nemmeno per i consiglieri federali. Berset ha commentato il suo scatto vacanziero con #Needashave (bisogno di radersi), #Lookingforarazor (in cerca di un rasoio), #endofholidays (fine delle vacanze) e #backtowork (ritorno al lavoro).

Uno dei prossimi appuntamenti pubblici per il ministro della cultura è previsto in Ticino per l'apertura del Locarno Film Festival, che avverrà mercoledì 2 agosto.

Voi cosa ne pensate di questa foto? I politici dovrebbero mostrarsi sempre in modo professionale? Partecipate al nostro sondaggio sulla Home Page.