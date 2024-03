Alain Berset tra i candidati in corsa per la funzione di nuovo segretario generale. (Foto archivio) sda

L'ex consigliere federale Alain Berset figura sul ticket per l'elezione del segretario generale del Consiglio d'Europa, annuncia oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L'Assemblea parlamentare procederà all'elezione il 25 giugno.

«Ci felicitiamo per il sostegno espresso dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa alla candidatura di Alain Berset per il posto di segretario generale», si legge in un post sul social X.

Nous nous félicitons du soutien exprimé par le Comité des Ministres du Conseil de l’#Europe à la candidature d’@alain_berset au poste de Secrétaire Général.



L’élection par @PACE_News aura lieu le 25 juin.



Nous réaffirmons notre soutien à cette candidature #Suisse🇨🇭 — EDA - DFAE (@EDA_DFAE) March 25, 2024

La candidatura di Berset era stata annunciata in gennaio. Segretaria generale dal 2019, la croata Marija Pejcinovic Buric non ha voluto ripresentarsi. Il suo mandato, che scade in settembre, è stato marcato dalla crisi in Ucraina, seguita dall'esclusione della Russia dal Consiglio nel marzo 2022.

razw, ats