Hotellerie Suisse Sopraceneri accoglie positivamente la decisione del governo ticinese di affidare alle FART (Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi) la linea Locarno-Magadino, tolta alla SNL. «Non serve solo tenere aperti gli alberghi, ma serve anche tutto quello che ci gira attorno», spiega il presidente Marcel Craig Hellmann. «D'estate, sul Lago Maggiore, è un servizio disastroso». Gli albergatori considerano il servizio offerto finora estremamente deludente. Nei prossimi giorni arriverà una presa di posizione ufficiale. L'obiettivo è migliorare e ampliare il servizio, anche per il periodo invernale.