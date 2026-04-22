Il consigliere federale Albert Rösti sda

La settimana prossima il consigliere federale Albert Rösti dovrà sottoporsi a un'operazione urgente alla schiena. In seguito, trascorrerà la convalescenza a casa da dove potrà parzialmente lavorare e partecipare alle sedute del governo. Le funzioni ufficiali saranno assunte dal suo supplente, il consigliere federale Martin Pfister.

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Il consigliere federale è ottimista e confida in una rapida guarigione, si legge in una nota odierna del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Stando allo stesso «ministro» UDC, citato nella nota, «L'intervento è urgente e non può essere rimandato. Lo affronto ora per poter tornare a lavorare a pieno ritmo per il mio Dipartimento e per la Svizzera. Mi scuso per eventuali inconvenienti che dovessero derivare dalla mia assenza e ringrazio il mio team nonché tutti i colleghi del Consiglio federale per il loro sostegno».

Durante la convalescenza, specifica il comunicato del DATEC, tutti gli impegni pubblici, i viaggi e gli appuntamenti fuori sede saranno cancellati o rinviati a data da destinarsi. Le funzioni ufficiali saranno assunte dal suo supplente, il consigliere federale Martin Pfister.