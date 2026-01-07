Turisti stranieri si radunano davanti all'ufficio chiuso della compagnia Yemenia Airways sull’isola di Socotra. Keystone

A causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente, circa 650 turisti sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra. Tra loro ci sono anche alcuni cittadini svizzeri. Il DFAE ha fatto sapere che non è prevista alcuna operazione di rimpatrio.

Circa 650 turisti sono attualmente bloccati sull'isola yemenita di Socotra. Il motivo è la chiusura dello spazio aereo a causa delle crescenti tensioni regionali in Medio Oriente. Tutti i voli di ritorno sono stati cancellati.

Tra i turisti bloccati ci sono anche alcuni cittadini svizzeri. L'ambasciata elvetica a Riad è in contatto con le persone interessate, ha fatto sapere il Dipartimento federale degli affari esteri, aggiungendo che non è prevista alcuna operazione organizzata di rimpatrio.

Questo perché, ricorda il DFAE, per loro vale il principio della responsabilità personale.

Chi si trova in Yemen nonostante gli avvisi di viaggio vigenti agisce in modo «imprudente». Secondo l'articolo 42 della legge sugli Svizzeri all'estero, la Confederazione interviene solo se le persone coinvolte non riescono a cavarsela da sole o con l'aiuto di terzi.