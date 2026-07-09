Il consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli ha deciso di sciogliere le riserve e annunciare che nell'aprile del 2027 si candiderà per occupare la poltrona nel Governo ticinese lasciata libera dal collega di partito Christian Vitta.

Ferrara e Gianini seguiranno a breve?

Ferrara e Gianini seguiranno a breve? Alex Farinelli si candida per il Governo ticinese

La decisione dell'ex sindaco di Comano di mettersi a disposizione del partito guidato in Ticino da Alessandro Speziali, per chi segue la politica nostrana, non è di certo un fulmine a ciel sereno.

Il suo nome era già stato fatto in passato e soprattutto la sera del 28 maggio, all'annuncio di Christian Vitta, fatto a Sementina durante il Comitato cantonale, di non volersi ricandidare dopo tre mandati.

D'altronde non è la prima volta che il 44enne tenta d'entrare nell'Esecutivo cantonale. La sua prima corsa risale infatti al 2015, quando arrivò quinto sulla lista del PLR, ma entrò in Gran Consiglio, rimanendoci 5 anni, prima di candidarsi e essere eletto in consiglio Nazionale dove sta affrontando la sua seconda legislatura dopo la rielezione del 2023, anno in cui in parallelo ha tentato di accedere al Consiglio degli Stati.

Una decisione arrivata «dopo una lunga riflessione»

La decisione di correre nell'aprile del 2027, spiega lo stesso Farinelli sui social, dove ha annunciato la notizia, è maturata dopo una lunga riflessione, dettata dal «delicato momento» storico che il cantone sta attraversando.

«Le sfide davanti a noi sono importanti e non credo esistano soluzioni semplici o scorciatoie. Serviranno lavoro, visione e anche il coraggio di fare delle scelte».

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Poco sotto spiega: «A 44 anni, sento di avere ancora molta energia e, al tempo stesso, di avere accumulato un’esperienza che credo possa essere utile».

Per poi terminare: «Lo faccio con convinzione, ma anche con umiltà. Nulla è scontato, tantomeno un’elezione. Ma credo che in politica arrivi anche il momento in cui bisogna essere disposti a fare un passo avanti e a mettersi al servizio del proprio Cantone».

Altri candidati potenziali

Nel corso dell'estate il PLR dovrà trovare altri 4 candidati per completare la lista per il Governo.

Un altro nome che circola con insistenza è quello dell'attuale collega alla camera bassa, Simone Gianini, alla sua prima legislatura a Berna, già municipale di Bellinzona dal 2012 al 2024, e vicesindaco dal 2021 al 2024.

Subito dopo arriva quello di Natalia Ferrara, che come Farinelli, ha corso già per il Governo cantonale nel 2015. L'attuale vicepresidente del PLRT, in primavera del 2026 aveva espresso a mezzo stampa la sua volontà di tornare a ricoprire cariche pubbliche importanti.

Giova ricordare che la scorsa tornata elettorale cantonale si erano messi a disposizione per l'esecutivo pure Alessandra Gianella, che arrivò dietro a Vitta, con quasi 38'000 voti (30'000 in meno dell'uscente) e Luca Renzetti che arrivò terzo a oltre 31'000.

Al quarto posto si piazzò Andrea Rigamonti con 28'823 voti e Jean-Jacques Aeschlimann al quinto con 28'395 voti.

Chi si metterà in gioco nell'aprile del 2027?