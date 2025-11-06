  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Scoperta la causa della morte del consigliere nazionale UDC Alfred Heer

SDA

6.11.2025 - 12:06

È stato un problema al cuore a causare la morte di Alfred Heer.
È stato un problema al cuore a causare la morte di Alfred Heer.
Keystone

La procura di Zurigo ha concluso gli accertamenti sulla morte del consigliere nazionale UDC Alfred Heer: non vi sono indizi di interventi di terzi e la causa del decesso è stata un problema cardiaco acuto.

Keystone-SDA

06.11.2025, 12:06

06.11.2025, 12:09

Il Ministero pubblico ha confermato all'agenzia Keystone-ATS informazioni in questo senso pubblicate oggi dal «Tages-Anzeiger». Secondo l'Istituto di medicina legale, Heer soffriva già di una grave malattia cardiaca.

Il 63enne è morto improvvisamente il 19 settembre, nel periodo della Sessione autunnale delle Camere federali. Il politico era venuto a mancare in una via laterale della Langstrasse. I soccorritori avevano solamente potuto constatare il decesso.

Heer è stato per tanti anni membro del Consiglio nazionale e del Consiglio d'Europa. È entrato in politica nel 1994 con l'elezione nel Consiglio comunale della città di Zurigo, poi è stato membro del Gran Consiglio e dal 2007 sedeva in Consiglio nazionale. Nel 2011 è stato eletto al Consiglio d'Europa.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Dopo la vittoria di Mamdani, Trump taglierà i fondi federali a New York?
Comico britannico rifiuta un colloquio condotto dall'IA: «È irrispettoso»
Trovata morta la nota influencer brasiliana conosciuta come la «Barbie umana»

Altre notizie

Studio. Nel 2025 la popolazione svizzera ha trascorso in media 5,7 ore al giorno online

StudioNel 2025 la popolazione svizzera ha trascorso in media 5,7 ore al giorno online

Svizzera. I Verdi raccolgono 125'000 firme per l'Iniziativa solare

SvizzeraI Verdi raccolgono 125'000 firme per l'Iniziativa solare

Il TCS indaga. L'ondata di multe di Birsfelden diventa un modello per altri comuni, ma è legale?

Il TCS indagaL'ondata di multe di Birsfelden diventa un modello per altri comuni, ma è legale?