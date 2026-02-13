Nel reparto acuto dell'ospedale di Scuol (GR) sono diversi i professionisti che vorrebbero lavorare nella struttura, tanto che si è creata una lista d'attesa. Un fenomeno che va in controtendenza rispetto ad altri nosocomi che faticano a trovare collaboratori specializzati. Il caso ha incuriosito la direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Anne Lévy, che ieri con una delegazione ha visitato la struttura.

Berna e Scuol distano oltre 300 chilometri l'uno dall'altro. Vista dalla capitale la località engadinese si trova quasi alla fine della Svizzera. Ma proprio qui Levy voluto capire come funziona la sanità in periferia in tempi in cui trovare personale specializzato è una sfida. Per farlo ha visitato per un giorno intero il Center da sandà Engiadina Bassa (CSEB).

Dal 2007 la sanità in questa regione è raggruppata tutta sotto lo stesso tetto. Gli enti del CSEB comprendono il servizio Spitex, il servizio di soccorso, l'ospedale regionale, la clinica di riabilitazione, quattro strutture di cura e un centro di consulenza. «È un approccio molto efficace e impressionante», ha detto Lévy ai media durante la visita all'interno dell'ospedale.

Una cinquantina di parti all'anno

Il direttore del CSEB, Joachim Koppenberg, ha guidato la delegazione attraverso i vari reparti e stazioni dell'ospedale. La struttura ospita fra l'altro un laboratorio, sale operatorie e anche un reparto maternità, dove ogni anno nascono una cinquantina di bambini. Finanziariamente non è un'attività redditizia, ma la sua importanza si conferma di volta in volta.

Il direttore ha citato l'esempio di una turista alla 32esima settimana di gravidanza, che ha avuto un distacco della placenta. Il bambino è nato a Scuol ed è poi stato trasferito a Coira. «Stanno entrambi bene. Se non ci fosse stato l'ospedale avrebbe potuto finire in catastrofe», ha continuato Koppenberg.

Il reparto maternità – uno dei sei ancora esistenti nei Grigioni – continua ad esistere, anche perché il personale viene impiegato in diversi modi. La levatrice non è quindi solo levatrice, ma compie anche altre mansioni.

Una stanza per simulare le emergenze

Per mantenere il reparto maternità anche la routine del personale gioca un ruolo importante. Secondo il direttore del CSEB ci vogliono 500-600 parti all'anno per far sì che l'attività per un ospedale sia finanziariamente sostenibile e circa 800 affinché lo sia anche sotto il profilo della sicurezza dei pazienti. Per far fronte a queste cifre otto anni fa l'ospedale di Scuol ha risposto in modo innovativo, creando una sala per le simulazioni. Questa si trova nei bunker dell'ospedale e viene usata per testare i casi critici e tenere allenato il personale. Un esempio preso da altri settori, come quello dell'aviazione, e applicato a quello medico.

Almeno una volta all'anno il personale sanitario e medico esercita per un giorno intero varie casistiche su manichini dalle sembianze molto umane. Gli interventi vengono ripresi con delle telecamere in modo che i collaboratori possano rivedersi e ridiscutere gli interventi. Anche all'Ospedale cantonale a Coira c'è una stanza adibita alle simulazioni, ma l'approccio di Scuol è unico a livello europeo. «Non è unico il fatto che questa stanza esista, ma che il personale sia obbligato ad usarla», ha spiegato il direttore. Una particolarità che è valsa al CSEB la nomina per l'High Reliability Organization Award di Berlino. Secondo Koppenberg la possibilità di simulare delle situazioni di emergenza reali dà ai collaboratori una maggiore sicurezza psicologica.

Gli ingredienti per combattere la carenza di personale

Anche in futuro il centro sanitario vuole continuare ad innovarsi. Da inizio anno il nosocomio dispone di un metodo di trattamento per miomi unico in Svizzera. Le lesioni che si trovano nella parete dell'utero vengono trattate con onde ultrasoniche focalizzate senza dover ricorrere a incisioni. A partire dalla stagione invernale 2026/2027 l'ospedale disporrà di una delle prime risonanze magnetiche senza elio e supportate dall'intelligenza artificiale presenti in Svizzera. Inoltre il CSEB è anche la prima istituzione sanitaria ad essere candidata per il Prix Montagne.

È dunque l'innovazione la ricetta per combattere la carenza di personale? «Credo si tratti del pacchetto complessivo, quindi dell'insieme di stipendio, contenuti del lavoro e possibilità di formazione continua», ha svelato il direttore. Da anni il sondaggio dei circa 470 dipendenti riscuote risultati molto positivi e la fluttuazione del personale si attesta sotto l'8%, quando di norma negli ospedali è al 25%. La formula vincente vive anche grazie al modello di sanità integrata, che Koppenberg ha visto nascere e crescere: 22 anni fa i rappresentanti e i politici locali hanno riconosciuto che era necessario un modello che abbracciasse tutta la sanità per farla sopravvivere in una regione di periferia.

Per la direttrice dell'UFSP è chiaro che la via del Center da sandà Engiadina Bassa non si possa adottare ovunque. Ma sicuramente nel suo bagaglio di ritorno a Berna questa visita ha lasciato il segno: «Mi ha colpito la professionalità, la cura che si ha dei pazienti, l'accoglienza calorosa e la competenza professionale di tutto il team», ha concluso Anne Lévy, citando anche la bellezza delle montagne che circondano Scuol.