La 33esima edizione della Street Parade, il più grande rave party d'Europa, si è chiusa con un bilancio di oltre 900'000 partecipanti che hanno invaso le rive del lago di Zurigo, ma anche con numeri significativi per le forze dell'ordine e i soccorsi.

Schutz und Rettung Zürich, il servizio di soccorso, ha effettuato 906 trattamenti sanitari durante la manifestazione svoltasi ieri. La maggior parte degli interventi è stata necessaria per ferite da taglio e abrasioni, oltre che per abuso di alcol, ha indicato oggi la polizia comunale.

Parallelamente gli agenti hanno proceduto all'arresto di 30 persone. I fermi sono stati eseguiti per una serie di reati che spaziano dal furto al commercio di stupefacenti, passando per le lesioni personali e la violazione della legge sugli stranieri e la loro integrazione.

Come già accaduto nelle edizioni precedenti, durante la sera e la notte è stata registrata un'impennata di segnalazioni per risse, aggressioni e atti di violenza. Fortunatamente finora le autorità non hanno però segnalato persone con ferite gravi.

Sequestri di sostanze illegali

I controlli hanno portato anche a significativi sequestri di sostanze illegali. La polizia ha messo le mani su oltre 50 grammi di anfetamina, più di 40 grammi di ketamina, circa 20 grammi di cocaina e oltre cento pasticche di ecstasy.

L'edizione di quest'anno è stata segnata dal caldo torrido che ha messo a dura prova i partecipanti e gli operatori sanitari. Nonostante le alte temperature, la folla ha ballato per ore intorno al bacino del lago di Zurigo, trasformando la città in un enorme palcoscenico a cielo aperto.

Le autorità, pur sottolineando l'atmosfera generalmente pacifica della manifestazione, ribadiscono l'importanza dei controlli e della prevenzione per garantire la sicurezza di un evento di massa che attira appassionati da tutta Europa.