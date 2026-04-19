  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Settore in difficoltà Allarme personale per gli alpeggi svizzeri, mancano casari esperti

SDA

19.4.2026 - 13:01

Non è un mestiere facile.
Non è un mestiere facile.
Keystone

Gli alpeggi svizzeri soffrono di una cronica carenza di personale, soprattutto di casari con esperienza: a lanciare l'allarme è il portale Zalp, piattaforma informativa per gli allevatori di alta quota.

Keystone-SDA

19.04.2026, 13:01

19.04.2026, 13:23

«Da anni mancano soprattutto dipendenti qualificati e ben formati», spiega a Keystone-Ats Giorgio Hösli, collaboratore di Zalp e mandriano.

A prima vista la situazione non sembrerebbe drammatica: in marzo sul portale erano pubblicate un centinaio di offerte di lavoro, con un numero di candidature più o meno corrispondente.

Ma secondo Hösli per coprire tutti i posti nella stagione dell'alpeggio (da maggio in poi) servirebbe un terzo di domande in più rispetto alle offerte.

In pochi superano i tre anni

Molte persone che cercano impiego sono infatti disponibili solo parzialmente, hanno aspettative irrealistiche, abbandonano il lavoro o non hanno il profilo adatto. Lo spirito del tempo non premia la capacità di stringere i denti, che è invece necessaria per chi vuole andare in alpeggio.

L'attività casearia alpina si basa sull'esperienza: bisogna conoscere gli animali, riconoscere rapidamente le malattie, curare i pascoli e saper fare formaggio veramente buono, sottolinea Hösli.

Cose che non si imparano né sui libri né dai corsi. Purtroppo, solo una minoranza resta nell'alpeggio per più di tre anni, a causa dell'elevata fluttuazione.

Manodopera dall'estero

Sempre più spesso ci si deve affidare a lavoratori stranieri.

«Si stima che circa un terzo del personale provenga dall'estero», osserva l'esperto, principalmente da Italia e Germania.

Particolarmente apprezzati sono gli altoatesini, che spesso hanno già esperienza e restano per diversi anni. Da Germania e Austria arrivano invece molti studenti universitari in discipline agrarie, dotati di un certo bagaglio tecnico.

Per migliorare la situazione, secondo Hösli è fondamentale rendere più attrattivo il posto di lavoro alpino. Tra le misure prioritarie: creare possibilità di impiego anche al di fuori del periodo estivo di alpeggio, in modo da offrire una prospettiva occupazionale stabile durante tutto l'anno.

I più letti

Clotilde su Emanuele Filiberto: «La mia carriera si è fermata dopo le nozze». Lui risponde, poi riappare con Adriana Abascal
Ecco perché adesso la Confederazione prende di mira le case dei boomer
Fuga sul lago per Elodie e Franceska, tra gesti teneri e quella scritta: «Amore mio»
«Mi fa perdere il controllo»: scatta la passione fra Michelle Hunziker e Giulio Berrutti a Marrakech
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»

Altre notizie

Una strategia «perdente». Vuoi smettere di fumare? In Svizzera si paga sempre di più. Ecco perché

Una strategia «perdente»Vuoi smettere di fumare? In Svizzera si paga sempre di più. Ecco perché

Tragedia in Vallese. Nomi oscurati nei documenti trasmessi alla procura: nuovo colpo di scena nell'inchiesta su Crans-Montana

Tragedia in ValleseNomi oscurati nei documenti trasmessi alla procura: nuovo colpo di scena nell'inchiesta su Crans-Montana

Canton San Gallo. 21enne si addormenta al volante, frontale con un trattore

Canton San Gallo21enne si addormenta al volante, frontale con un trattore