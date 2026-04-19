Non è un mestiere facile. Keystone

Gli alpeggi svizzeri soffrono di una cronica carenza di personale, soprattutto di casari con esperienza: a lanciare l'allarme è il portale Zalp, piattaforma informativa per gli allevatori di alta quota.

Keystone-SDA SDA

«Da anni mancano soprattutto dipendenti qualificati e ben formati», spiega a Keystone-Ats Giorgio Hösli, collaboratore di Zalp e mandriano.

A prima vista la situazione non sembrerebbe drammatica: in marzo sul portale erano pubblicate un centinaio di offerte di lavoro, con un numero di candidature più o meno corrispondente.

Ma secondo Hösli per coprire tutti i posti nella stagione dell'alpeggio (da maggio in poi) servirebbe un terzo di domande in più rispetto alle offerte.

In pochi superano i tre anni

Molte persone che cercano impiego sono infatti disponibili solo parzialmente, hanno aspettative irrealistiche, abbandonano il lavoro o non hanno il profilo adatto. Lo spirito del tempo non premia la capacità di stringere i denti, che è invece necessaria per chi vuole andare in alpeggio.

L'attività casearia alpina si basa sull'esperienza: bisogna conoscere gli animali, riconoscere rapidamente le malattie, curare i pascoli e saper fare formaggio veramente buono, sottolinea Hösli.

Cose che non si imparano né sui libri né dai corsi. Purtroppo, solo una minoranza resta nell'alpeggio per più di tre anni, a causa dell'elevata fluttuazione.

Manodopera dall'estero

Sempre più spesso ci si deve affidare a lavoratori stranieri.

«Si stima che circa un terzo del personale provenga dall'estero», osserva l'esperto, principalmente da Italia e Germania.

Particolarmente apprezzati sono gli altoatesini, che spesso hanno già esperienza e restano per diversi anni. Da Germania e Austria arrivano invece molti studenti universitari in discipline agrarie, dotati di un certo bagaglio tecnico.

Per migliorare la situazione, secondo Hösli è fondamentale rendere più attrattivo il posto di lavoro alpino. Tra le misure prioritarie: creare possibilità di impiego anche al di fuori del periodo estivo di alpeggio, in modo da offrire una prospettiva occupazionale stabile durante tutto l'anno.