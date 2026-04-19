Settore in difficoltàAllarme personale per gli alpeggi svizzeri, mancano casari esperti
SDA
19.4.2026 - 13:01
Gli alpeggi svizzeri soffrono di una cronica carenza di personale, soprattutto di casari con esperienza: a lanciare l'allarme è il portale Zalp, piattaforma informativa per gli allevatori di alta quota.
Keystone-SDA
19.04.2026, 13:01
19.04.2026, 13:23
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«Da anni mancano soprattutto dipendenti qualificati e ben formati», spiega a Keystone-Ats Giorgio Hösli, collaboratore di Zalp e mandriano.
A prima vista la situazione non sembrerebbe drammatica: in marzo sul portale erano pubblicate un centinaio di offerte di lavoro, con un numero di candidature più o meno corrispondente.
Ma secondo Hösli per coprire tutti i posti nella stagione dell'alpeggio (da maggio in poi) servirebbe un terzo di domande in più rispetto alle offerte.
In pochi superano i tre anni
Molte persone che cercano impiego sono infatti disponibili solo parzialmente, hanno aspettative irrealistiche, abbandonano il lavoro o non hanno il profilo adatto. Lo spirito del tempo non premia la capacità di stringere i denti, che è invece necessaria per chi vuole andare in alpeggio.
L'attività casearia alpina si basa sull'esperienza: bisogna conoscere gli animali, riconoscere rapidamente le malattie, curare i pascoli e saper fare formaggio veramente buono, sottolinea Hösli.
Cose che non si imparano né sui libri né dai corsi. Purtroppo, solo una minoranza resta nell'alpeggio per più di tre anni, a causa dell'elevata fluttuazione.
Manodopera dall'estero
Sempre più spesso ci si deve affidare a lavoratori stranieri.
«Si stima che circa un terzo del personale provenga dall'estero», osserva l'esperto, principalmente da Italia e Germania.
Particolarmente apprezzati sono gli altoatesini, che spesso hanno già esperienza e restano per diversi anni. Da Germania e Austria arrivano invece molti studenti universitari in discipline agrarie, dotati di un certo bagaglio tecnico.
Per migliorare la situazione, secondo Hösli è fondamentale rendere più attrattivo il posto di lavoro alpino. Tra le misure prioritarie: creare possibilità di impiego anche al di fuori del periodo estivo di alpeggio, in modo da offrire una prospettiva occupazionale stabile durante tutto l'anno.