L'Alleanza clima svizzera ha presentato oggi, in occasione del suo 20mo anniversario, un nuovo piano d'azione. L'organizzazione mostra come la Svizzera potrebbe riuscire nella transizione energetica e raggiungere un saldo netto pari a zero emissioni in dieci anni.

Il documento, pubblicato oggi, spazia tra vari argomenti, come i beni di consumo, l'industria e i rifiuti, gli edifici e il trasporto aereo e terrestre. Per ogni tema, l'Alleanza clima individua gli ostacoli più importanti e il modo in cui potrebbero essere superati.

In questo contesto, l'organizzazione propone una serie di misure politiche che porterebbero a un rapido abbandono del carbone, che vanno da una tassa su tutti i gas a effetto serra a un fondo di trasformazione per una maggiore agroecologia, passando per una serie di incentivi a favore della mobilità elettrica.

L'Alleanza considera queste misure come un contributo al dibattito: alla loro elaborazione hanno contribuito i rappresentanti delle circa 150 organizzazioni affiliate e partner dell'organizzazione.

L'Alleanza per il clima è stata fondata nel 2005 e da allora si impegna affinché «il clima diventi una priorità indispensabile della politica e della società». L'Alleanza è composta da organizzazioni provenienti dai settori dell'ambiente, delle Chiese, della gioventù, dei sindacati e della tutela dei consumatori.