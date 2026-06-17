Alla ricerca del refrigerio
Tipress
Il gran caldo ha rispettato stavolta il calendario scolastico (ticinese).
Ma da domani si suda in gran parte delle pianure di tutta la Svizzera. Anche il Ticino rientra nell’allerta canicola di livello 3 che è stata diramata da Meteo Svizzera. Sarà in vigore da giovedì, alle 12, e fino a martedì prossimo. Per alcune regioni della Svizzera nord-occidentale sarà attivo un livello 4. A sud delle Alpi sono attese nei prossimi giorni temperature massime di 31-33° C al di sotto dei 600 metri. Rispetto alle scorse settimane la notte non porterà refrigerio con minime tra i 21 e i 23 gradi. La calura più pesante dovrebbe colpire oltralpe.