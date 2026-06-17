Ma da domani si suda in gran parte delle pianure di tutta la Svizzera. Anche il Ticino rientra nell’allerta canicola di livello 3 che è stata diramata da Meteo Svizzera. Sarà in vigore da giovedì, alle 12, e fino a martedì prossimo. Per alcune regioni della Svizzera nord-occidentale sarà attivo un livello 4. A sud delle Alpi sono attese nei prossimi giorni temperature massime di 31-33° C al di sotto dei 600 metri. Rispetto alle scorse settimane la notte non porterà refrigerio con minime tra i 21 e i 23 gradi. La calura più pesante dovrebbe colpire oltralpe.