In questi giorni sempre più persone cercano un po' di frescura in acqua, come qui nella foto nel fiume Aare Keystone

Le autorità cantonali stanno prendendo provvedimenti per far fronte all'ondata di calore dei prossimi giorni. Il Ticino è in allerta canicola da oggi a mezzogiorno fino a mercoledì sera. A Ginevra e nel Canton Vaud l'allerta entrerà in vigore domani.

Keystone-SDA SDA

Nel canton Ginevra verranno messi a disposizione luoghi freschi per la popolazione e i pensionati potranno utilizzare gratuitamente le piscine comunali e i cinema.

Nel canton Vaud, sarà attuato un monitoraggio regolare delle persone vulnerabili, con visite a domicilio e telefonate.

Per quel che riguarda il Ticino, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) prevede un'ondata di calore di livello 3, ossia temperature medie superiori a 25 gradi per almeno tre giorni di seguito.

Le autorità ticinesi invitano la popolazione ad adattare il proprio comportamento di conseguenza.

Si «raccomanda vivamente» di ridurre le attività all'aperto nelle ore più calde, di moderare l'esposizione al sole e di bere molta acqua. Le bevande alcoliche dovrebbero essere evitate.

Un mese molto caldo

Queste allerte giungono alla fine di un mese di giugno considerato il secondo più caldo dall'inizio delle misurazioni nel 1864, con temperature superiori alla media di 3,5 gradi, secondo il servizio meteorologico privato MeteoNews.

Solo il mese di giugno del 2003 era stato più caldo, con 3,8 gradi in più rispetto alla noma.

Anche la durata di soleggiamento è stata nettamente superiore alla media. Secondo MeteoSvizzera, nel versante settentrionale delle Alpi e nei Grigioni settentrionali e centrali si è verificato il maggior numero di ore di sole rispetto al periodo di riferimento 1991-2020.

La maggior parte delle stazioni di misurazione ha registrato percentuali del 100-120% superiori. Sul monte Pilatus, nel Canton Lucerna, la percentuale di soleggiamento è stata addirittura del 139% più elevata.