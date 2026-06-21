L'allerta canicola di grado 3 su 4 (pericolo marcato) valida inizialmente fino a martedì sera è stata prolungata almeno fino a domenica 28 giugno in Ticino, Mesolcina e Calanca, così come al Nord delle Alpi. Si teme però che il caldo intenso resterà qualche giorno in più. Ecco cosa si sa finora.

In queste zone sono previste temperature fino a 34 gradi di giorno e fino ai 22 di notte, con l'umidità che oscillerà tra il 40 e il 50%.

Lo ha comunicato MeteoSvizzera, sottolineando che l'allerta è valida al di sotto dei 600 metri al Sud delle Alpi e nelle zone di pianura al di sotto degli 800 metri al Nord delle Alpi e nel Vallese.

Allarmi canicola sono stati prolungati per gran parte della Confederazione. Per la regione nordoccidentale è in vigore un'allerta di grado 4 su 4 (pericolo forte): qui, le temperature potrebbero raggiungere i 37 gradi.

Gli esperti di Locarno Monti ricordano che il caldo afoso presenta un marcato rischio di disturbi circolatori e di malessere fisico. Per prevenire e contrastare queste situazioni pericolose per la salute le autorità invitano a seguire i consigli che trovate riassunti nella tabellina sotto.

Giova ricordare che sono sempre disponibili informazioni e indicazioni supplementari anche sulle pagine speciali del cantone.

Perché fa così caldo?

Quest'ondata di calore è provocata, si legge sul sito di MeteoSvizzera, da un vasto e robusto anticiclone sull'Europa centrale e meridionale che continua a determinare condizioni di tempo stabile e molto caldo sull'insieme della regione alpina.

Venerdì e sabato in pianura sono state registrate temperature tra 31 e 35 gradi. Nelle regioni della Svizzera settentrionale e nelle vallate alpine, la giornata di venerdì è risultata fin ora la più calda dell'anno con 36 gradi.

Nella serata di venerdì al Nord si sono sviluppati alcuni rovesci e temporali, anche molto violenti, come per esempio nel Canton Zurigo, dove una 16enne è stata colpita dai rami caduti di un albero e, malgrado il ricovero in ospedale, è deceduta.

Ci aspetta ancora una settimana difficile e forse anche di più

Da domenica fino al prossimo fine settimana in tutto il Paese sono attese a basse quote temperature massime comprese fra 34 e 37 gradi e minime tra 16 e 22 gradi. A causa dell'effetto di isole di calore, ricorda meteoSvizzera, nelle aree urbane le minime notturne saranno di alcuni gradi più elevate rispetto alle zone rurali circostanti.

Vi è una certa incertezza sulla durata dell'ondata di caldo e sul livello di allerta.

La canicola persisterà almeno fino al prossimo fine settimana, con le temperature che sembrano essere destinate ad aumentare ancora lievemente nella seconda metà della prossima settimana, quando l'allarme di livello 4 potrebbe essere esteso ad altre regioni su entrambi i versanti delle Alpi.

Verso la fine della prossima settimana è atteso un certo aumento dell'attività temporalesca, ma non sarà probabilmente in grado di porre fine all'ondata di caldo.

La situazione è particolarmente difficile in Francia, dove 35 dipartimenti sono stati posti in allerta rossa, un numero record: in varie zone sarà anche vietato il consumo di alcolici.