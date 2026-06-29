Hai fretta? blue News riassume per te L'allarme canicola è tolta in Romandia e nella Svizzera tedesca, ma non al Sud delle Alpi, dove è prolungata almeno fino a venerdì, anche se il grado da 4 scende a 3.

Al Nord le temperature saranno più vivibili poiché mercoledì transiterà un fronte freddo che ripulirà l'aria. Non però in Ticino, dove, malgrado una piccola flessione a metà settimana, le temperature torneranno sopra i 30 gradi da giovedì.



L’allarme canicola è stato prolungato in Ticino e nel Moesano fino a venerdì 3 luglio, anche se il grado di pericolo scende da 4 (forte) a grado 3 (marcato).

È valido sotto i 600 metri, dove si prevedono temperature fino a 33 gradi di giorno e fra i 18 e i 22 durante la notte. La fase più intensa è prevista per martedì pomeriggio da mezzogiorno fino alle 20h00 di sera.

I temporali abbattutisi domenica pomeriggio al Sud delle Alpi, hanno quindi portato un poco di sollievo, ma non sono stati sufficienti per ripulire l'aria.

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Una piccola tregua mercoledì in Ticino

Mercoledì al Sud delle Alpi si avrà una piccola tregua, destinata però a essere breve. La nuvolosità sarà estesa con rovesci e temporali sparsi alternati a intervalli soleggiati, con, a basse quote, minime sui 19 gradi, massime sui 30.

Giovedì però il termometro tornerà a salire, con le massime sui 32, grazie al sole splendente, che ci sarà pure venerdì, quando tornerà a fare molto caldo, con punte di 33 gradi.

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Allerta canicola tolta Oltralpe, ecco l'evoluzione

L’allerta valida per il resto della Confederazione è stata invece revocata. Il pericolo infatti è nullo o debole, secondo quanto scrive MeteoSvizzera sul suo portale dei pericoli naturali.

Sulle loro pagine gli esperti spiegano la situazione attuale: «La vasta zona di alta pressione presente sull'Europa centro-orientale s'indebolisce gradualmente, permettendo a deboli correnti da sudovest di convogliare dell'aria instabile e un po' meno calda in direzione della Svizzera, interessando maggiormente il versante nordalpino.»

Ciò significa che «Mercoledì a nord delle Alpi è atteso il passaggio di un fronte freddo con un definitivo ricambio della massa d'aria, i suoi effetti saranno invece più limitati al Sud dove rimarrà ancora caldo.»

Insomma le temperature roventi che hanno caratterizzato la Romandia e parte della Svizzera nordoccidentale dovrebbero quindi lasciare spazio a quelle più sopportabili rispetto, per esempio, ai 39 gradi registrati in questi giorni alla stazione di Basilea-Binningen.

Raccomandazioni per la popolazione bere molta acqua e mangiare cibi freschi e leggeri, consumando frutta e verdura

evitare le bevande alcoliche

evitare l’attività fisica in generale ed in particolare durante le ore più calde della giornata

rinfrescare le abitazioni oscurando le finestre durante il giorno e arieggiando bene durante la notte

rinfrescare il più possibile il corpo con docce, stando in casa o in zone fresche e, se possibile, in ambienti climatizzati nelle ore di maggiore caldo

proteggere adeguatamente la pelle contro gli effetti nocivi del sole: indossare abiti leggeri, non aderenti e di colore chiaro, preferibilmente a maniche lunghe, che consentano l’evaporazione tramite il sudore, ma che proteggono dal calore elevato e applicare la crema solare

indossare un copricapo

contattare le persone vicine (parenti, vicini di casa, in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate

tenersi informati attraverso i mass-media, i bollettini meteorologici o consultando la App di MeteoSvizzera.

Per approfondimenti sulle allerte canicola e sulle misure di protezione della salute www.ti.ch/canicola

www.meteosvizzera.ch

www.meteosvizzera.ch www.pericolinaturali.ch

www.pericolinaturali.ch www.ti.ch/ispettorato-lavoro

In caso di urgenza rivolgersi sempre al servizio del soccorso sanitario chiamando il 144.