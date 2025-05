Gli appartamenti nuovamente affittati hanno prezzi molto elevati. Keystone

Nella Svizzera romanda i costi per l'alloggio mettono in difficoltà sempre più famiglie: la crisi è reale e la situazione rischia di diventare insostenibile, sostiene la piattaforma di confronti internet Comparis sulla base di un sondaggio.

Keystone-SDA SDA

Particolarmente colpite sono le persone con entrate più basse della media: il 31% dei nuclei famigliari con un reddito mensile inferiore a 7000 franchi spende oltre il 36% del proprio budget per l'abitazione. E per l'8% del campione di 1000 persone interpellate in marzo nei cantoni di Berna, Berna, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e Vallese l'onere rappresenta addirittura più della metà del reddito.

«I numeri mostrano che è in corso una crisi silenziosa», afferma l'esperto di Comparis Harry Büsser, citato in un comunicato odierno. «Senza un sostegno mirato all'attività edilizia, soprattutto nelle città, la situazione continuerà a peggiorare». Molti inquilini beneficiano infatti ancora di affitti bassi, ma il relativo cuscinetto di protezione si riduce sempre più. Secondo Büsser «il mercato è già surriscaldato e molte statistiche non rispecchiano la realtà».

Le famiglie che hanno meno di 7000 franchi, particolarmente colpite, rappresentano il 46% di tutti gli interpellati, ma non sono solo loro a essere sotto pressione: anche chi ha un reddito più alto si ritrova in difficoltà. Nel complesso in Romandia il 22% di tutte le famiglie spende più di un terzo del proprio reddito per abitare. Tra chi vive in una casa in affitto la percentuale arriva addirittura al 28%, mentre tra i proprietari di immobili scende al 13%.

Allo stesso tempo, quasi la metà degli intervistati rifiuta categoricamente di allungare i tempi del tragitto casa-lavoro, anche se così si abbasserebbero notevolmente i costi della pigione. «Se ne deduce che c'è bisogno soprattutto di più progetti edili nelle città, dove lavora la maggior parte delle persone», argomenta Büsser.

Il 90% degli intervistati che abitano in affitto dichiara di pagare meno di 3000 franchi al mese per il canone di locazione. «Ma è così solo perché molti vivono nello stesso appartamento da oltre dieci anni e beneficiano di pigioni basse», osserva lo specialista. Tanti non potrebbero permettersi affitti a prezzi di mercato, come quelli di Ginevra, dove un appartamento di 4 locali costa in media 3500 franchi. «Gli affitti attuali non rispecchiano ancora la dura realtà del mercato, ma questa situazione non si protrarrà a lungo», ritiene Büsser. A suo avviso sono necessarie misure che incentivino l'attività edilizia, affinché aumenti l'offerta. «Se la disponibilità di appartamenti fosse maggiore, i prezzi non aumenterebbero così tanto».

Con l'incremento dei prezzi cala drasticamente la possibilità di comperare un immobile. Solo il 10% degli interrogati considera l'acquisto di una casa a prezzi superiori a 1,25 milioni di franchi. Se si arriva a 2 milioni, la percentuale scende al 2%. «Questo dimostra che i prezzi nelle regioni urbane sono ormai fuori dalla portata di gran parte della popolazione», afferma il professionista. Büsser fa notare tuttavia che il 2% di tutta la Romandia corrisponde comunque a 20’000 famiglie. «Non c'è dunque da stupirsi che ci siano ancora molti acquirenti per immobili che costano più di 2 milioni». A suo dire nel segmento del lusso i prezzi sono destinati ad aumentare ancora.